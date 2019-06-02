Компания Alaka'I Technologies представила летательный аппарат на водородном топливе (Видео)

Новости технологии: Прототип необычного аппарата носит название Skai.

Шесть роторов на крыше позволяют ей поднимать в воздух пять человек. В отличие от большинства летательных аппаратов, которые разрабатываются в последнее время в том числе и такими компаниями как Boeing и Airbus, Skai будет работать на водородных топливных элементах, а не на электрических батареях.

По словам представителей Alaka'I Technologies, батареи прибавляют существенный вес конструкции, тогда как водородные топливные элементы намного легче. Принцип работы топливных элементов заключается в прямом преобразовании энергии протекающей в них химической реакции в электрический ток. Эти устройства могут работать по мере того, как возникает потребность в электроэнергии, поэтому они не нуждаются в дополнительных батареях для аккумулирования заряда.

Компания-производитель Skai утверждает, что аппарат будет способен перевозить до 454 килограмм полезного груза, а в режиме без нагрузки сможет преодолевать до 644 километров без дозаправки. Его максимальная скорость, заявленная разработчиками, составляет 193 километра в час.

Alaka'i technologies unveils hydrogen-powered SKAI flying taxi pic.twitter.com/Bu8648X6HY — Press TV (@PressTV) 30 мая 2019 г.

Пока что аппарат представлен только в качестве макета, но в ближайшее время гендиректор Alaka'I Technologies планирует протестировать Skai в воздухе возле штаб-квартиры компании в Массачусетсе. Аппаратом будет управлять бортовой пилот с помощью пары джойстиков. Но в будущем создатели Skai планируют управлять им удаленно и даже разработать систему автоматического полета.

Однако, по словам одного из адвокатов, занимающегося вопросами регулирования воздушного движения, пройдут годы, прежде чем Федеральное управление гражданской авиации США разрешит автономный полет пассажирских транспортных средств. По его словам, беспилотные транспортные средства, такие как Skai, должны сначала просто доказать свою безопасность, тогда регуляторы смогут смягчить требования и разрешить аппаратам полеты в городской черте.

В конечном итоге создатели Skai планируют использовать его не только в качестве беспилотного летающего такси, но и, например, для отправки продовольствия или воды в зоны стихийных бедствий.