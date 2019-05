"Aerodays-2019": на выставке презентована модель авиалайнера

Ранее стало известно, что европейские исследователи начали работу над инновационным гиперзвуковым пассажирским самолетом, который сможет летать на очень большой высоте. Этот полет получил финансирование от исследовательской инновационной программы Horizon-2020 Европейского союза в рамках грантового соглашения № 769246.

Сейчас, во время выставки Aerodays-2019, разработчики показали модель перспективного самолета. Она демонстрирует главные особенности авиалайнера, общую концепцию которого нам продемонстрировали ранее.

Гиперзвуковой аппарат Stratofly будет летать на скоростях выше восьми Маха на высоте более 30 километров, выполняя как пассажирские, так и транспортные перевозки.

STRATOFLY MR3 @EC_STRATOFLY vehicle model is showcased at #AEROdays2019. Thanks to @inea_eu @PoliTOnews and Piazzai Models for Aircraft that built the model! pic.twitter.com/QOIYyYH69O

