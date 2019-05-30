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"Aerodays-2019": на выставке презентована модель авиалайнера

"Aerodays-2019": на выставке презентована модель авиалайнера
19:28 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter

Новости технологии: Смелый концепт представили во время выставки Aerodays-2019.

Ранее стало известно, что европейские исследователи начали работу над инновационным гиперзвуковым пассажирским самолетом, который сможет летать на очень большой высоте. Этот полет получил финансирование от исследовательской инновационной программы Horizon-2020 Европейского союза в рамках грантового соглашения № 769246.

Сейчас, во время выставки Aerodays-2019, разработчики показали модель перспективного самолета. Она демонстрирует главные особенности авиалайнера, общую концепцию которого нам продемонстрировали ранее.

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Гиперзвуковой аппарат Stratofly будет летать на скоростях выше восьми Маха на высоте более 30 километров, выполняя как пассажирские, так и транспортные перевозки.

При этом ключевые технологии Stratofly рассматривают в качестве задела для будущих многоразовых космических транспортных комплексов.

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Авиалайнер, Концепт, Stratofly, Выставка Aerodays-2019.
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