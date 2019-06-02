Близнец Samsung Galaxy A60: новый смартфон Galaxy M40 явно напоминает своего предшественника

Новости технологии: 11 июня компания Samsung представит свой новый смартфон Galaxy M40.

А пока ресурс SamMobile смог разузнать и раскрыл все подробные характеристики смартфона.

Чего ждать

Итак, Galaxy M40 получит 6,3-дюймовый Infinity-O дисплей с разрешением FHD+ 2340×1080 пикселей с круглым вырезом для фронтальной камеры (как у Galaxy A8s и Galaxy S10).

Внутри установлен процессор Snapdragon 675 в связке с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. Ожидался довольно емкий аккумулятор емкостью 5000 мАч, но источники подтверждают батарею на 3500 мАч.

Фронтальная камера здесь 16-мегапиксельная, а основная - тройная: 32-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный и 5-мегапиксельный модуль глубины.

Galaxy M40 станет первым представителем серии, который "из коробки" получит ОС Android 9.0 Pie. Правда, его младшие братья уже обновились.

Стоить смартфон будет около 285 долларов.

Что-то знакомое

Все описанные характеристики идентичны тем, которые получил представленный в середине апреля Galaxy A60. Та же "начинка", тот же дизайн, даже практически одинаковый ценник. Поэтому, возможно, Galaxy M40 окажется тем же Galaxy A60, но с другим названием для рынка Индии. В любом случае, узнаем об этом уже 11 июня.

Напомним, серия М продается в Индии, и презентация Galaxy M40 пройдет там же. Кстати, смартфон Galaxy A40s тоже переименовали в Индии, в результате он вышел как Galaxy M30.