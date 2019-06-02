Слухи: Samsung Galaxy Note 10 получит быструю зарядку мощностью 45 Вт

Новости технологии: Инсайдер Ice Universe опроверг информацию о том, что новые фаблеты Samsung Galaxy Note 10 получат поддержку быстрой зарядки с рекордной мощностью 100 Вт.

Ice Universe опубликовал пост-загадку, который намекает на возможности Galaxy Note 10.

Причем здесь новый фаблет? Во-первых, здесь изображен известный итальянский художник и ученый Леонардо да Винчи, а именно Da Vinci - кодовое название "десятки". Во-вторых, молния указывает на быструю зарядку. И в-третьих, код 101101 равен 45 в десятичной системе (спасибо, Google).

Получается, что Galaxy Note 10 получит быструю зарядку мощностью 45 Вт, что тоже неплохо. Для сравнения, Galaxy S10 и прошлогодний Galaxy Note 9 заряжаются в 3 раза медленнее: мощность их зарядки - 15 Вт. И даже у Huawei P30 Pro в комплекте идет быстрая зарядка "всего" на 40 Вт.

Также, по слухам, у Note 10 будут довольно емкие аккумуляторы - до 4500 мАч у старшей версии.

Напомним, согласно утечкам, Galaxy Note 10 выйдет в четырех версиях, которые будут отличаться диагоналями дисплеев (6.28″, 6.4″, 6.7″ и 6.75″), наличием 5G-модема и, возможно, модулями камер. Все модели получат процессор Snapdragon 855 или Exynos 9810 и, возможно, стилус S-Pen со встроенной камерой. На это намекают патенты компании. Объем аккумулятора составит около 4000-4500 мАч. Новую флагманскую линейку должны представить уже в августе или сентябре этого года.