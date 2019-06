Motorola не планирует выпускать на рынок Moto Z4 Play или Moto Z4 Force

Ни Z4 Play, ни Z4 Force

Ожидалось, что вместе с Moto Z4 дебютирует и Z4 Play — наследник прошлогоднего Z3 Play. Также, по слухам, должен был выйти и Moto Z4 Force с топовым процессором Snapdragon 855. В прошлом году преемника у этой линейки не было, поэтому его ждали в этом году.

Но сам производитель сообщил в Twitter, что Moto Z4 станет единственным представителем серии Z в этом году. Поэтому ни Moto Z4 Play, ни Moto Z4 Force ждать точно не стоит.

You're not going to want to miss this! You can pre-order the new moto z⁴ now and get a free moto 360 camera in the box. https://t.co/afq4sM2ARR pic.twitter.com/ADJRUhRqG6

— Motorola US (@MotorolaUS) 30 мая 2019 г.