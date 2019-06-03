Классика актуальна всегда: Культовые изометрические RPG выйдут на консолях

Классика актуальная всегда, и Skybound Games и Beamdog это лишний раз подтверждают — компании анонсировали выход целого ряда культовых изометрических RPG на консолях: Baldur’s Gate I-II, Planescape: Torment и Neverwinter Nights. Релиз назначен на эту осень.
Все ролевые игры выйдут на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch в дополненных изданиях и двух форматах — цифровом и физическом (даты выхода в обоих совпадают). В "цифре" классику можно будет приобрести по отдельности, а в ретейле нас ждёт три сборника:
Западный ценник каждого физического сборника составляет 49.99 доллара. Уже можно оформить предзаказ. О стоимости цифровых копий пока не рассказали.
Beamdog обновила все вышеперечисленные игры — разработчики добавили поддержку широкоформатных экранов с высоким разрешением, оптимизированный для консолей интерфейс, свежий внутриигровой контент и множество других улучшений.