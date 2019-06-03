Классика актуальна всегда: Культовые изометрические RPG выйдут на консолях

Новости технологии: Planescape: Torment, Baldur's Gate и другие классические RPG выйдут на консолях этой осенью.

Классика актуальная всегда, и Skybound Games и Beamdog это лишний раз подтверждают — компании анонсировали выход целого ряда культовых изометрических RPG на консолях: Baldur’s Gate I-II, Planescape: Torment и Neverwinter Nights. Релиз назначен на эту осень.

Все ролевые игры выйдут на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch в дополненных изданиях и двух форматах — цифровом и физическом (даты выхода в обоих совпадают). В "цифре" классику можно будет приобрести по отдельности, а в ретейле нас ждёт три сборника:

The Baldur’s Gate: Enhanced Edition Pack — Baldur’s Gate и Baldur’s Gate II. В состав также входят все дополнения для обеих игр, восстановленный квестовый контент и расширение Baldur’s Gate: Siege of Dragonspear, связывающее сюжет оригинала с сиквелом. Релиз — 27 сентября

Planescape: Torment: Enhanced Edition и Icewind Dale Enhanced Edition — ещё две игры в одном комплекте, а также все DLC для последней. Появится в один день с прошлым набором — 27 сентября.

Neverwinter Nights: Enhanced Edition — единственная игра, которой не нашли пару. Ну, хотя бы в компаний с ней опять же идут все DLC, а также поддержка кооператива и мультиплеера. Дата выхода — 6 декабря.

Западный ценник каждого физического сборника составляет 49.99 доллара. Уже можно оформить предзаказ. О стоимости цифровых копий пока не рассказали.

Beamdog обновила все вышеперечисленные игры — разработчики добавили поддержку широкоформатных экранов с высоким разрешением, оптимизированный для консолей интерфейс, свежий внутриигровой контент и множество других улучшений.