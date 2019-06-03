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Как минимум миллион компьютеров по всему миру все еще уязвим для вирусов типа WannaCry

Как минимум миллион компьютеров по всему миру все еще уязвим для вирусов типа WannaCry
03:40 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии: В Microsoft сообщили, что более миллиона компьютеров по всему миру всё еще уязвимы для вирусов типа WannaCry

В мае 2019 года Microsoft удалось найти в Windows серьезную уязвимость, через которую могли распространяться вирусы-вымогатели WannaCry и Petya.

Однако пользователи вовсе не торопятся качать обновления безопасности.

Как сообщает Microsoft, по всему миру существует как минимум миллион уязвимых для хакерских атак систем. Представители корпорации уверены, что для исправленной в мае уязвимости уже существует эксплойт. И если атаки всё еще не было — это вовсе не значит, что её не будет.

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Майское обновление безопасности включает в себя исправление уязвимости кода в службе удаленных рабочих столов, которая существует в Windows XP, Windows 7 и их серверных версиях, таких как Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2008. Несмотря на то, что все эти системы считаются устаревшими, они всё еще популярны у большинства пользователей, особенно в корпоративных средах. Microsoft настоятельно рекомендует системным администраторам как можно быстрее обновить все устройства.

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Microsoft, Вирус, Кибербезопасность, WannaCry, Петя.
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