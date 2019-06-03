Заробитчане под угрозой: В Британии создали робота для уборки малины

Новости технологии: В Британии создан робот-уборщик малины.

Компания Fieldwork Robotics, специализирующаяся на разработке и выпуске прикладной робототехники рабочего типа, сегодня поделилась с широкой общественностью своей новой разработкой специального робота, в чьи задачи входит сбор малины на полях Великобритании. Стоит отметить тот факт, что разработка данного робота продолжалась достаточно длительное время и изначально была вызвана нарастающей проблемной тенденцией уменьшения количества зарубежных рабочих, работающих на полях для сбора урожая – преимущественно из Восточной Европы. Теперь же данный робот может вообще украсть эту работу у человека как такового, с его уникальной системой сбора.

Представители и инженерная команда компании Fieldwork Robotics сообщила сегодня о том, что разработка и обкатка подобного автоматического робота-собирателя отличается действительно широким комплексном трудностей и объективных технических ограничений. Тем более, что сбор малины, которая сама по себе является крайне хрупкой ягодой, является дополнительной трудностью.

Однако специалистам, тем не менее, удалось создать такого робота, который ориентируется исключительно на свои собственные камеры и систему умных микросенсоров, определяющих необходимую степень нажатия при сборе малины – весь процесс происходит в несколько механических этапов, на каждом из которых робот осуществляет алгоритмические просчеты того, как лучше всего справляться с работой – при этом робот также умеет совершенствоваться и самообучаться на основе своей собственной работы, а также на основе наблюдения за работой людей в поле – таким образом, он становится все более точным.

Данный робот должен поступить в широкое применение в Великобритании уже к началу следующего 2020 года – сегодня стало также известно о том, что несколько фермерских хозяйств в Суссексе уже согласились на то, чтобы новая разработка робота-собирателя тестировалась на их территории. Так что если робот будет справляться со сбором малины, то и со сбором других ягод и культур он также будет справляться.