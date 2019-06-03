В Sony рассказали, как работает обратная совместимость на PlayStation 5

Новости технологии: Компания Sony обновила описание патента, рассказав больше об оптимизации и работе технологии.

Перед запуском на PlayStation 5, разработчики будут проводить два теста. Сначала игру запустят на PS4, чтобы проверить производительность на устройстве, для которого проект изначально создавался. Потом разработчики планируют запускать игру уже на следующем поколении приставок, чтобы оценить совместимость с "новым железом".

Внутри современные консоли хоть и похожи на PC, но используют модифицированные видеокарты и процессоры, которые и создают отличие между платформами.

В свою очередь разработчики "затачивают игры" под эти особенности, так что при запуске программы на другом железе могут возникать проблемы. Например, эмуляторы Xbox 360 и PlayStation 3 до сих пор не научились идеально запускать эксклюзивные игры, хоть железа PC хватает с запасом.

Так что Sony будут подстраивать параметры системы PlayStation 5, чтобы игры с прошлого поколения запускались правильно и без правок в коде. Когда же оптимизация закончится, разработчики будут искать способ улучшить производительность на новом железе, чтобы геймеры смогли прочувствовать силу девятого поколения.