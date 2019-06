Конференция Apple WWDC 2019: Самые важные анонсы

Новости технологии: Mac Pro на колесиках, новые iOS, macOS, watchOS и другие анонсы WWDC 2019.

3 июня Apple открыла конференцию для разработчиков WWDC демонстрацией нового программного обеспечения и железа.

Самые важные анонсы: 28-ядерный Mac Pro и новые версии операционных систем.

Mac Pro

Новый компьютер Mac Pro получил 28-ядерный процессор Intel Xeon. К системному блоку (любопытная деталь: он на колесиках) прилагается монитор с 32-дюймовым экраном и разрешением 6K.

Самый дешевый комплект составят системный блок за $5999 и $4999.

iOS

13 версия iOS работает в два раза быстрее 12-ой из-за нового алгоритма упаковки приложений. Добавили темный режим — как в macOS. Печатать теперь можно с помощью свайпов.

Обновили приложение "Карты": теперь здесь больше деталей и невероятный полноэкранный режим.

Залогиниться в любимое приложение теперь можно через Apple ID.

Точки доступа в общественных местах больше не смогут считывать информацию об устройстве — iOS не позволит.

Само собой, обновилась камера: редактировать фото на смартфоне стало проще. Впервые это справедливо и для видео — его можно перевернуть прямо на iPhone.

iOS 13 не появится на iPad. Планшет получил собственную операционку — iPadOS.

Тестовая версия iOS для разработчиков уже доступна. Полноценный релиз — осенью.

macOS

Новая macOS называется Catalina. Предсказуемо Apple убила iTunes. Вместо него — три приложения: Music, TV и Podcasts.

Теперь macOS поддерживает приложения для iPad. Кроме того, благодаря функции SideCar iPad будет удобно использовать в паре с компьютером — в качестве вспомогательного экрана или замены графическому планшету.

Еще одно любопытное нововведение — приложение Find My, объединившее сервисы Find My Friends и Find My iPhone. Пользователи смогут найти свои устройства, даже если они не подключены к Wi-Fi или мобильной сети.

Полноценный релиз Catalina — осенью, beta-версия для разработчиков будет доступна 4 июня.

watchOS

У Apple Watch появится собственный магазин приложений. Умные часы станут автономнее, но это касается только моделей с поддержкой LTE.