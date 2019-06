Презентация облачной платформы Stadia Connect: В Google назвали дату

В конце мая Google объявила, что этим летом мы узнаем основные подробности об облачной платформе Stadia. Сегодня корпорация обозначила время проведения эфира Stadia Connect — он состоится в четверг, 6 июня, в 19:00 по киевскому времени.

Во время презентации компания поведает о сроках запуска сервиса, цене его использования и доступных играх. Stadia Connect будет транслироваться на YouTube.

В твитте, анонсирующем мероприятие, Google заявила, что "некоторые новости не могут ждать до E3".

Some news can't wait for #E3.

Tune into the first ever #StadiaConnect this Thursday 6/6 at 9AM PT for exciting announcements, games, and more → https://t.co/dKmKakQeQp pic.twitter.com/mZRagFGh4k

— Stadia (@GoogleStadia) 3 июня 2019 г.