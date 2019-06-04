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Презентация облачной платформы Stadia Connect: В Google назвали дату

Презентация облачной платформы Stadia Connect: В Google назвали дату
05:15 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости технологии: В четверг Google поделится новостями об облачном сервисе Stadia.

В конце мая Google объявила, что этим летом мы узнаем основные подробности об облачной платформе Stadia. Сегодня корпорация обозначила время проведения эфира Stadia Connect — он состоится в четверг, 6 июня, в 19:00 по киевскому времени.

Во время презентации компания поведает о сроках запуска сервиса, цене его использования и доступных играх. Stadia Connect будет транслироваться на YouTube.

В твитте, анонсирующем мероприятие, Google заявила, что "некоторые новости не могут ждать до E3".

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Возможно, компания хочет опередить своего главного конкурента в сфере облачного гейминга — Microsoft. На E3 хозяева бренда Xbox, скорее всего, посвятят часть своей пресс-конференции облачному сервису Project xCloud, который должен запуститься уже в этом году.

Медиабрифинг Microsoft начнётся 9 июня в 23:00.

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Google, Игровой сервис, Stadia Connect, Облачная платформа.
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