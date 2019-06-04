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В Huawei опровергают информацию о сокращении производства смартфонов

В Huawei опровергают информацию о сокращении производства смартфонов
22:16 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии: Китайская компания Huawei отрицает появившуюся в СМИ информацию о том, что ей пришлось сократить производство смартфонов из-за санкций США.

Несколько дней назад издание South China Morning Post, ссылаясь на собственные источники, написало, что Huawei сократила заказ на сборку своих гаджетов, из-за чего тайваньской Foxconn даже пришлось закрыть несколько производственных линий.

Однако Huawei называет эти сухи ложными.

Представители компании заверили, что уровень производства находится на прежнем уровне, и никаких корректировок в сторону увеличения или уменьшения в последнее время не было.

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Напомним, пока правительство США дало Huawei 90-дневную отсрочку, которая истекает 19 августа. Если до этого времени Штаты не изменят решение, американским поставщикам запретят предоставлять китайской компании и ее "дочкам" комплектующие без специальной лицензии правительства. А пока Huawei вернулась в SD Association и WI-Fi Alliance, а флагман Mate 20 Pro - в бета-тест Android Q.

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Гаджеты, Производство, Смартфоны, Huawei, Компания.
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