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Авиакомпания KLM показала концепт V-образного авиалайнера

Авиакомпания KLM показала концепт V-образного авиалайнера
12:55 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Нидерландские разработчики представили экзотический концепт авиалайнера будущего.

"Летающее крыло" V-образной формы обещает сделать авиаперелеты еще экономичнее и комфортнее.

Самолет представляет собой огромное "летающее крыло", которое в задней части раздваивается, образуя V-образную структуру. В пресс-релизе Делфтского технического университета (TU Delft) сообщается, что работы над проектом ведутся при поддержке компании KLM. 

"Flying-V меньше A350 (авиалайнера Airbus. — Прим. NS) и обладает меньшей лобовой поверхностью при сравнимом внутреннем объеме, — подчеркивает один из авторов концепта Релоф Вос (Roelof Vos). — В результате мы получаем пониженное сопротивление. Это означает, что Flying-V потребляет меньше топлива на той же дистанции". По оценкам разработчиков, топливная экономия будущего авиалайнера составит до 20 процентов в сравнении с Airbus A350-900.

Ожидается, что Flying-V сможет брать на борт до 314 пассажиров и до 160 кубометров грузов. Пассажиры разместятся в передней кромке его "летающего крыла", а грузы и топливо — в задней. Размах крыльев составит 65 метров, длина — 55 метров, высота — 17 метров. На первом этапе на самолете планируется устанавливать два керосиновых турбовентиляторных двигателя, хотя в будущем они могут быть заменены на более современные, эффективные и "чистые" приводы. 

Компания Alaka'I Technologies представила летательный аппарат на водородном топливе (Видео)

Первый полет опытной модели Flying-V должен состояться в октябре 2019 года, к 100-летнему юбилею авиакомпании KLM. Параллельно идет проектирование салона, компоновка которого уже отрабатывается на полноразмерном макете в Делфтском университете. По словам инженеров, необычная форма фюзеляжа открывает совершенно новые возможности для разработки более удобной и комфортной обстановки для пассажиров.

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Технологии, Авиалайнер, Техно, Авиакомпания KLM.
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