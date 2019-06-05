Авиакомпания KLM показала концепт V-образного авиалайнера

Новости технологии: Нидерландские разработчики представили экзотический концепт авиалайнера будущего.

"Летающее крыло" V-образной формы обещает сделать авиаперелеты еще экономичнее и комфортнее.

Самолет представляет собой огромное "летающее крыло", которое в задней части раздваивается, образуя V-образную структуру. В пресс-релизе Делфтского технического университета (TU Delft) сообщается, что работы над проектом ведутся при поддержке компании KLM.

"Flying-V меньше A350 (авиалайнера Airbus. — Прим. NS) и обладает меньшей лобовой поверхностью при сравнимом внутреннем объеме, — подчеркивает один из авторов концепта Релоф Вос (Roelof Vos). — В результате мы получаем пониженное сопротивление. Это означает, что Flying-V потребляет меньше топлива на той же дистанции". По оценкам разработчиков, топливная экономия будущего авиалайнера составит до 20 процентов в сравнении с Airbus A350-900.

Ожидается, что Flying-V сможет брать на борт до 314 пассажиров и до 160 кубометров грузов. Пассажиры разместятся в передней кромке его "летающего крыла", а грузы и топливо — в задней. Размах крыльев составит 65 метров, длина — 55 метров, высота — 17 метров. На первом этапе на самолете планируется устанавливать два керосиновых турбовентиляторных двигателя, хотя в будущем они могут быть заменены на более современные, эффективные и "чистые" приводы.

Первый полет опытной модели Flying-V должен состояться в октябре 2019 года, к 100-летнему юбилею авиакомпании KLM. Параллельно идет проектирование салона, компоновка которого уже отрабатывается на полноразмерном макете в Делфтском университете. По словам инженеров, необычная форма фюзеляжа открывает совершенно новые возможности для разработки более удобной и комфортной обстановки для пассажиров.