Почувствуйте себя летчиком: виртуальная кабина истребителя F-35

Новости технологии: Виртуальную кабину демонстрируют в заключительной части ролика.

Новое видео дает возможность почувствовать себя летчиком истребителя F-35 и детально рассмотреть, как расположены его органы управления.

Компания Lockheed Martin разместила на своем канале видео, где каждый может детально ознакомиться как с внешним, так и с внутренним устройством новейшего американского истребителя пятого поколения.

Также можно прослушать мини-лекцию о том, что именно представляет собой этот во многих отношениях уникальный самолет.

Перед нами предстает военно-технический минимализм: может показаться, что управлять истребителем F-35 намного легче, чем другими крылатыми машинами.

На самом деле, этот вывод справедлив лишь отчасти, так как самолет имеет множество сложных и инновационных систем, многие из которых впервые применили в авиации.