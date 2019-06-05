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Среда, 05.06.2019
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Почувствуйте себя летчиком: виртуальная кабина истребителя F-35
Почувствуйте себя летчиком: виртуальная кабина истребителя F-35

Почувствуйте себя летчиком: виртуальная кабина истребителя F-35

Почувствуйте себя летчиком: виртуальная кабина истребителя F-35
15:37 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Виртуальную кабину демонстрируют в заключительной части ролика.

Новое видео дает возможность почувствовать себя летчиком истребителя F-35 и детально рассмотреть, как расположены его органы управления.

Компания Lockheed Martin разместила на своем канале видео, где каждый может детально ознакомиться как с внешним, так и с внутренним устройством новейшего американского истребителя пятого поколения.

Также можно прослушать мини-лекцию о том, что именно представляет собой этот во многих отношениях уникальный самолет.  

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Перед нами предстает военно-технический минимализм: может показаться, что управлять истребителем F-35 намного легче, чем другими крылатыми машинами.

На самом деле, этот вывод справедлив лишь отчасти, так как самолет имеет множество сложных и инновационных систем, многие из которых впервые применили в авиации.

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Технологии, Истребитель, Техно, F-35, Истребитель F-35.
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