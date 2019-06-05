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Компания Huawei обновляет фирменную оболочку до EMUI 9.1

Компания Huawei обновляет фирменную оболочку до EMUI 9.1
22:16 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Это уже происходит на смартфонах украинских пользователей.

Когда и кто обновится

Первыми свежую прошивку получат владельцы флагманских серий P30 і P30 lite - обновление обещают уже на той неделе.

Обновление будет проходить поэтапно, для каждой модели понадобится несколько недель.

Что нового

Настройки с приходом EMUI 9.1 станут проще, а количество элементов конфигурации уменьшится на 20%. В результате смартфоном будет удобнее пользоваться одной рукой или жестами.

Обновятся предыдущие модели смартфонов:

Также обещают удобный перенос данных со старого аппарата на новый, технологию графического ускорения GPU Turbo 3.0, новый режим Moon mode для качественной съемки лунных пейзажей, возможность создавать короткие 10-секундные видеоролики в одно касание, новый видеоредактор.

В Huawei опровергают информацию о сокращении производства смартфонов

Кроме того, Huawei повышает меры безопасности с помощью функций File Safe и App Lock, которые позволяют защитить паролем отдельные документы, папки или приложения, и Password vault - менеджера логинов и паролей для приложений и аккаунтов.

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Huawei, Обновление, Украинские пользователи, EMUI 9.1.
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