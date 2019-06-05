Компания Huawei обновляет фирменную оболочку до EMUI 9.1

Когда и кто обновится
Первыми свежую прошивку получат владельцы флагманских серий P30 і P30 lite - обновление обещают уже на той неделе.
Обновление будет проходить поэтапно, для каждой модели понадобится несколько недель.
Что нового
Настройки с приходом EMUI 9.1 станут проще, а количество элементов конфигурации уменьшится на 20%. В результате смартфоном будет удобнее пользоваться одной рукой или жестами.
Обновятся предыдущие модели смартфонов:
Также обещают удобный перенос данных со старого аппарата на новый, технологию графического ускорения GPU Turbo 3.0, новый режим Moon mode для качественной съемки лунных пейзажей, возможность создавать короткие 10-секундные видеоролики в одно касание, новый видеоредактор.
Кроме того, Huawei повышает меры безопасности с помощью функций File Safe и App Lock, которые позволяют защитить паролем отдельные документы, папки или приложения, и Password vault - менеджера логинов и паролей для приложений и аккаунтов.