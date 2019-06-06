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Япония будет разрабатывать эко-поезда, работающие на водороде

Япония будет разрабатывать эко-поезда, работающие на водороде
14:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости технологии: Экологические поезда будут приводиться в движение благодаря реакции водорода с атмосферным кислородом.

Экологичные поезда будут приводиться в движение благодаря реакции водорода с атмосферным кислородом.

Об этом информирует NHK.

"Представители железнодорожной компании JR Хигаси Нихон сообщили, что ставят целью к середине 2020-х годов ввести в действие дружественные экологии поезда, приводимые в движение с использованием технологии водородных топливных элементов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на на крышах вагонов экологичного поезда будут размещаться емкости для водорода, а под полом - топливные элементы.

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По замыслу разработчиков, топливные элементы будут вырабатывать электроэнергию благодаря химической реакции водорода из емкостей с атмосферным кислородом.

По расчетам представителей компании, при полной заправке поезд сможет проходить примерно 140 километров.

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Япония, Технологии, Водород, Поезда, Техно, Эко-поезд.
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