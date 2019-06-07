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На новых смартфонах Huawei не будет Facebook

На новых смартфонах Huawei не будет Facebook
17:21 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com

Новости технологии: Facebook запретил устанавливать свои приложения на смартфонах Huawei.

Компания Facebook запретила предварительно устанавливать свои приложения на смартфонах производства китайской компании Huawei.

Об этом сообщает The Verge.

"Facebook не будет разрешать Huawei предварительно устанавливать свои приложения на их смартфонах", - говорится в сообщении.

Владельцы смартфонов от Huawei все еще смогут устанавливать и пользоваться приложениями Facebook, WhatsApp и Instagram, и в дальнейшем получать обновления через магазин Play Store. Однако, на новых телефонах этой компании больше эти приложения не будут устанавливаться.

В то же время отмечается, что в новых смартфонах Huawei все еще будут предустановлены приложения от Google.

Компания Huawei обновляет фирменную оболочку до EMUI 9.1

Как сообщалось, 17 мая Министерство торговли США объявило о намерении внести Huawei в "черный список" из-за угрозы национальной безопасности. Компанию обвиняют, в частности, в похищении технологий, шпионаже и продаже американских комплектующих в Иран вопреки санкциям против этой страны. Действия американских властей привели к тому, что многие IT-компании прекратили сотрудничество с китайским концерном.

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Facebook, Instagram, Huawei, Запрет, WhatsApp.
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