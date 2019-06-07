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"Цена слишком высока": Джефф Безос рассказал о необходимости создания космической инфраструктуры

"Цена слишком высока": Джефф Безос рассказал о необходимости создания космической инфраструктуры
20:33 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Instagram

Новости технологии: С 4 по 7 июня в Лас Вегасе проходила конференция Amazon - Re:Mars.

На ней основатель компании Джефф Безос (Jeff Bezos) рассказал о своем желании выстроить инфраструктуру в космосе, чтобы она помогла следующим поколениям. Об этом сообщает издание TechCrunch.

В прошлом месяце Безос представил корабль Blue Moon, предназначенный для полетов на Луну. По словам предпринимателя, тот сможет сесть на спутник Земли уже в 2024 году - тогда же, когда это планирует сделать NASA. Также глава Amazon известен своими высказываниями о том, что в будущем люди будут жить в "гигантских космических колониях". Сейчас же, во время конференции, он заявил о необходимости создания инфраструктуры в космосе в ближайшее время.

"Запустить Amazon в 1994 году с небольшим капиталом было легко, потому что транспортная система уже существовала на тот момент. Сегодня вы не можете основать космическую компанию у себя дома. Цена входа слишком высока, и причина этого в том, что нет инфраструктуры. Инфраструктура всегда обходилась дорого", - сказал Безос.

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Он добавил, что его миссия и компании Blue Origin состоит в том, чтобы помочь в строительстве инфраструктуры. По его мнению, будущие поколения смогут воспользоваться ею для основания собственного дела точно так же, как он воспользовался инфраструктурой почтовой службы США.

 
 
 
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Got a chance to scout some of the cool tech at the first #reMARS event. @haptx_inc @rivianofficial @harvardseas @wyssinstitute

Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)

Бизнесмен также отметил, что сейчас все внимание приковано к Луне - и на то есть причины. В частности, спутник Земли представляет собой источник ресурсов - это делает его хорошей основой для дальнейших путешествий в космосе. Он считает, что человечество должно отправиться в космос, чтобы спасти свою планету. Наши внуки и правнуки будут развивать цивилизацию, но для этого необходимо перенести тяжелую промышленность за пределы Земли. Поэтому строительство инфраструктуры должно начаться уже сейчас.

Безос предположил, что в будущем Amazon откроет космические станции. По его мнению, когда это случится, первыми ресурсами для транспортировки станут жидкие водород и кислород.

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Напомним, Amazon собирается выпустить на околоземную орбиту 3236 спутников связи. Они должны предоставить доступ в интернет десяткам миллионов людей.

На конференции Re:Mars также выступил Роберт Дауни - младший, известный по роли "Железного человека" в серии фильмов "Мстители". Он анонсировал проект, который при помощи робототехники и нанотехнологий поможет очистить планету от мусора. Запуск проекта намечен на 2020 год.

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Джефф Безос, Американский предприниматель, Amazon.com, Инфраструктура космоса.
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