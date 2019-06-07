"Цена слишком высока": Джефф Безос рассказал о необходимости создания космической инфраструктуры

Новости технологии: С 4 по 7 июня в Лас Вегасе проходила конференция Amazon - Re:Mars.

На ней основатель компании Джефф Безос (Jeff Bezos) рассказал о своем желании выстроить инфраструктуру в космосе, чтобы она помогла следующим поколениям. Об этом сообщает издание TechCrunch.

В прошлом месяце Безос представил корабль Blue Moon, предназначенный для полетов на Луну. По словам предпринимателя, тот сможет сесть на спутник Земли уже в 2024 году - тогда же, когда это планирует сделать NASA. Также глава Amazon известен своими высказываниями о том, что в будущем люди будут жить в "гигантских космических колониях". Сейчас же, во время конференции, он заявил о необходимости создания инфраструктуры в космосе в ближайшее время.

"Запустить Amazon в 1994 году с небольшим капиталом было легко, потому что транспортная система уже существовала на тот момент. Сегодня вы не можете основать космическую компанию у себя дома. Цена входа слишком высока, и причина этого в том, что нет инфраструктуры. Инфраструктура всегда обходилась дорого", - сказал Безос.

Он добавил, что его миссия и компании Blue Origin состоит в том, чтобы помочь в строительстве инфраструктуры. По его мнению, будущие поколения смогут воспользоваться ею для основания собственного дела точно так же, как он воспользовался инфраструктурой почтовой службы США.

Бизнесмен также отметил, что сейчас все внимание приковано к Луне - и на то есть причины. В частности, спутник Земли представляет собой источник ресурсов - это делает его хорошей основой для дальнейших путешествий в космосе. Он считает, что человечество должно отправиться в космос, чтобы спасти свою планету. Наши внуки и правнуки будут развивать цивилизацию, но для этого необходимо перенести тяжелую промышленность за пределы Земли. Поэтому строительство инфраструктуры должно начаться уже сейчас.

Безос предположил, что в будущем Amazon откроет космические станции. По его мнению, когда это случится, первыми ресурсами для транспортировки станут жидкие водород и кислород.

Напомним, Amazon собирается выпустить на околоземную орбиту 3236 спутников связи. Они должны предоставить доступ в интернет десяткам миллионов людей.

На конференции Re:Mars также выступил Роберт Дауни - младший, известный по роли "Железного человека" в серии фильмов "Мстители". Он анонсировал проект, который при помощи робототехники и нанотехнологий поможет очистить планету от мусора. Запуск проекта намечен на 2020 год.