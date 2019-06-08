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Microsoft научил искусственный интеллект необычным профессиям
Microsoft научил искусственный интеллект необычным профессиям

Microsoft научил искусственный интеллект необычным профессиям

Microsoft научил искусственный интеллект необычным профессиям
11:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Искусственный интеллект все чаще применяют в самых разнообразных отраслях – от развлечений в социальных сетях до сверхсложного монтажа анимации.

Не обошли нейросети вниманием и творческие профессии – на последней выставке ARTificial компания Microsoft рассказала о возможностях современных II-алгоритмов и продемонстрировала достижения в различных областях искусства.

Одним из самых впечатляющих элементов выставки стал перформанс "НейроКандинский". Нейросеть Microsoft, прошла обучение на полотнах абстракциониста Василия Кандинского и музыкальных произведениях, которыми он вдохновлялся, нарисовала картину по мотивам песни "На заре" группы "Альянс".

Организаторы выставки продемонстрировали и другие творческие достижения, способного создавать разнообразные произведения искусства: картины, музыку и тексты. На основе анализа 50-ти различных треков электронный композитор написал музыку и стихи для рождественской песни, а после обучения на текстах детских сказок и произведений Чехова попробовал свои силы в качестве писателя.

 По сценарию, написанному ИИ, создали коротрометражку (Видео)

Посетителям предлагали ознакомиться с некоторыми произведениями искусства, музыкальными композициями и отгадать, какие из них создал человек, а какие – создала нейросеть от Microsoft. Тем, определить автора без подсказки не удалось.

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Microsoft, Искусственный интеллект, Нейросеть.
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