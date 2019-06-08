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Гаджеты Honor, Huawei и Apple признали самыми надежными

Гаджеты Honor, Huawei и Apple признали самыми надежными
22:16 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay

Новости технологии: Компания Harris Interactive провела исследование и составила рейтинг самых надежных смартфонов.

Специалисты проанализировали 130 050 случаев послепродажных незапланированных обращений пользователей в крупной европейской розничной сети электроники Darty. В результате составили список моделей, которым чаще всего и, наоборот, реже требовался гарантийный ремонт.

При этом в учет брали случаи за среднестатистический двухлетний гарантийный срок, в США - 1 год.

В результате лидерами рейтинга стали Huawei и ее суббренд Honor. Причем именно гаджеты дочернего подразделения возглавляют список. На третьем месте расположились iPhone от Apple.

На новых смартфонах Huawei не будет Facebook

Кроме того, специалисты выяснили, что средняя продолжительность пользования смартфоном составляет 3 года. То есть пользователи стали реже менять старые модели на новые.

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Apple, Гаджеты, Смартфоны, Huawei, Honor.
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