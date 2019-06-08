Гаджеты Honor, Huawei и Apple признали самыми надежными

Новости технологии: Компания Harris Interactive провела исследование и составила рейтинг самых надежных смартфонов.

Специалисты проанализировали 130 050 случаев послепродажных незапланированных обращений пользователей в крупной европейской розничной сети электроники Darty. В результате составили список моделей, которым чаще всего и, наоборот, реже требовался гарантийный ремонт.

При этом в учет брали случаи за среднестатистический двухлетний гарантийный срок, в США - 1 год.

В результате лидерами рейтинга стали Huawei и ее суббренд Honor. Причем именно гаджеты дочернего подразделения возглавляют список. На третьем месте расположились iPhone от Apple.

Кроме того, специалисты выяснили, что средняя продолжительность пользования смартфоном составляет 3 года. То есть пользователи стали реже менять старые модели на новые.