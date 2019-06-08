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Huami готовит более 10 новых моделей смарт-часов Amazfit

Huami готовит более 10 новых моделей смарт-часов Amazfit
22:23 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компания Huami ("дочка" Xiaomi) в ближайшие несколько месяцев планирует выпустить порядка 10 новых моделей "умных" часов под брендом Amazfit.

Huami не раскрывает ни названий, ни подробностей о новинках, зато отмечает, что это будут устройства на любой вкус. Об этом свидетельствует ценовой диапазон новых моделей - от $43 до $289.

Скорее всего, в этот список входят анонсированные раньше Amazfit Verge Lite и Bip Lite, а также Amazfit Verge 2, которые представят на следующей неделе.

Кроме того, ожидается выход преемников Amazfit Stratos, Bip и COR. К слову, модель Bip 2 уже прошла сертификацию Bluetooth.

Рынок "умных" часов стремительно растет, но лидером остается Apple

Напомним, Amazfit Verge 2 получат процессор Qualcomm и поддержку eSIM и дебютируют 11 июня, вместе с фитнес-браслетом Xiaomi Mi Band 4.

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Все по теме:

Часы, Умные часы, Смарт-часы, Huami, Amazfit.
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