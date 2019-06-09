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E3 2019: геймплейный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order (Видео)

E3 2019: геймплейный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order (Видео)
13:06 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: instagram

Новости технологии: На выставке E3 2019 Electronic Arts показала игру, которую ждали многие — синглплеерный экшен Star Wars Jedi: Fallen Order.

Судя по трейлеру, разработчики вдохновлялись серией Dark Souls и классической Jedi Academy.

Действие игры начинается немного позже печально известного "Приказа 66". Галактическая Империя объявила охоту на Джедаев и планомерно вырезает остатки некогда великого Ордена. Наш главный герой — Кэл Кестис, обучавшийся пути Джедая еще при Республике. Его история рассказывается по ходу игры, как через ролики, так и через окружение. Никаких флешбеков и прочих "ленивых" способов раскрытия сюжета — только нарратив, только хардкор. Такой подход к повествованию довольно типичен для серии Dark Souls, но на этом сходства не заканчиваются.

Уровни в Fallen Order разделены на линейные и почти линейные. Вторые отличаются тем, что для открытия всех зон игроку придётся освоить определённые способности или найти особый предмет. Кроме того, есть возможность вернуться в ранее посещённые уровни, а также выбирать следующий пункт назначения.

Боевка игры тоже сильно напоминает Dark Souls, только бодрее, без крови и с упором на способности героя. Та же тактическая направленность, те же восстанавливающие здоровье контейнеры, которые игрок может восполнить на точках сохранения. И да, после взаимодействия с чекпоинтом все противники вновь появляются на локации.

Первый трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order с подробностями об игре (Видео)

В целом, трейлер и слова разработчиков внушают оптимистичный настрой. Должна получиться хорошая игра, которая может обелить репутацию Electronic Arts после многочисленных скандалов. Хотя самое интересное, а именно систему монетизации, нам еще не показали, так что пристально следим за новостями.

Выход игры назначен на 15 ноября 2019 года. Оформить предзаказ можно на официальном сайте EA.

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Технологии, Игра, Трейлер, Техно, Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars Jedi, E3 2019.
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