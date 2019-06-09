E3 2019: новая приключенческая игра от Джорджа Мартина и FromSoftware

Новости технологии: Издатель Bandai Namco случайно слил в сеть постер новой игры FromSoftware — Elden Ring.

По словам инсайдеров, для работы над этим проектом японская студия привлекла известного писателя Джорджа Мартина.

Что известно:

На данный момент нет никакой информации о том, что именно представляет из себя Elden Ring. Но учитывая предыдущие работы Мартина и Миядзаки (главы FromSoftware) можно предположить, что действие игры развернётся в жестоком фэнтезийном мире, с глубоким лором и сюжетом.

Также, по слухам, проект будет издаваться на Xbox, PS4 и PC, что не может не радовать. Больше про Elden Ring мы можем узнать на конференции Microsoft, 9 июня.

Ранее Джордж Мартин сообщал, что работает над игрой "из Японии".