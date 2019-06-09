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E3 2019: новая приключенческая игра от Джорджа Мартина и FromSoftware

E3 2019: новая приключенческая игра от Джорджа Мартина и FromSoftware
15:20 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: instagram

Новости технологии: Издатель Bandai Namco случайно слил в сеть постер новой игры FromSoftware — Elden Ring.

По словам инсайдеров, для работы над этим проектом японская студия привлекла известного писателя Джорджа Мартина.

Что известно:

На данный момент нет никакой информации о том, что именно представляет из себя Elden Ring. Но учитывая предыдущие работы Мартина и Миядзаки (главы FromSoftware) можно предположить, что действие игры развернётся в жестоком фэнтезийном мире, с глубоким лором и сюжетом.

Также, по слухам, проект будет издаваться на Xbox, PS4 и PC, что не может не радовать. Больше про Elden Ring мы можем узнать на конференции Microsoft, 9 июня.

E3 2019: геймплейный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order (Видео)

Ранее Джордж Мартин сообщал, что работает над игрой "из Японии".

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Все по теме:

Технологии, Игра, Джордж Мартин, Техно, E3 2019, FromSoftware, Elden Ring.
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