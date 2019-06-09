Известна дата перевыпуска смартфона Samsung Galaxy Fold

Новости технологии: Ожидалось, что повторный запуск первого складного смартфона Samsung Galaxy Fold состоится в июне, но в этом месяце перезапуска не произойдет.

Теперь инсайдеры называют новые сроки выпуска.

Инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma), ссылаясь на двух надежных информаторов, говорит, что Galaxy Fold поступит в продажу в июле.

Напомним, первые тестовые аппараты показали несовершенство конструкции складного смартфона: дисплеи через несколько дней начали выходить из строя, в том числе и из-за отсутствия защитного слоя, который многие пользователи по ошибке принимали за пленку.

Еще месяц назад мы писали о том, что Samsung удалось устранить эти проблемы и исправить недостатки Galaxy Fold. По словам источников, разработчики уменьшили зазор между экраном и корпусом, куда могли попадать пыль и мусор, и сделали шарниры и петли более прочными.

К слову, если перезапуск Galaxy Fold все-таки состоится в июле, он выйдет вместе со своим главным конкурентом - Huawei Mate X. Сама же компания пока никаких точных сроков не называет.