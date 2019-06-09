Samsung вскоре выпустит новые смартфоны Galaxy A70s, Galaxy A30s и Galaxy A20s

Новости технологии: В этом году компания Samsung уже выпустила 9 моделей A серии, но останавливаться на этом не собирается.

Издание MySmartPrice пишет, что производитель также готовит смартфоны Galaxy A70s, Galaxy A30s и Galaxy A20s.

Что это такое

Судя по названиям, это будут улучшенные (или наоборот, упрощенные) версии Galaxy A70, A30 и A20. К сожалению, подробностей о новинках пока нет, однако упоминания о Galaxy A70s мы слышали раньше.

По слухам, смартфон получит анонсированный недавно 64-мегапиксельный сенсор камеры ISOCELL Bright GW1, который поддерживает HDR в реальном времени до 100 децибел и запись видео в формате Full HD со скоростью 480 кадров в секунду.

Также издание разузнало, что Galaxy A70s будет доступен в трех расцветках: черной, белой и лавандовой. Такие же цвета получит и Galaxy A30s. А вот Galaxy A20s будет продаваться в черной и синей расцветках.

Когда ждать

Galaxy A70s, Galaxy A30s и Galaxy A20s должны дебютировать до конца этого года, но вряд ли это будет в ближайшее время: смартфоны еще не получили ни одной необходимой сертификации.

Скорее всего, смартфоны выпустят сначала в Индии. Не исключено, что в других странах они выйдут под другими именами.