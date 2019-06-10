В чем сила, брат: 10 интересных гаджетов, которые использует супергерой Бэтмен

Кроме бэтмобиля и плаща в арсенале супергероя, выбравшего в качестве символа образ летучей мыши, значится много устройств, позволяющих расправляться с противниками. В их числе есть даже девайсы на криптоните, что весьма кстати с учетом обострения отношений между Бэтменом и Суперменом...