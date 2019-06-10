American Airlines продлит отмену полетов Boeing 737 MAX

Американская авиакомпания American Airlines продлила запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX с 19 августа до 3 сентября.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиаперевозчика.
"American Airlines в апреле продлила срок отмены полетов MAX до 19 августа включительно. Теперь мы продлеваем отмену до 3 сентября включительно", - говорится в сообщении.
Ранее представители Федерального управления гражданской авиации США заявили по итогам брифинга в штаб-квартире Международной организации гражданской авиации, что полеты самолетов Boeing 737 MAX на территории Соединенных Штатов могут возобновиться в конце июня.