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Стало известно, когда состоится запуск ракеты Falcon 9 с тремя спутниками RADARSAT Constellation

Стало известно, когда состоится запуск ракеты Falcon 9 с тремя спутниками RADARSAT Constellation
13:51 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Твиттер

Новости технологии: Старт произведут с пусковой площадки SLC-4E базы Ванденберг. Аппараты будут выведены на солнечно-синхронную орбиту.

12 июня, в 17:17 (мск) состоится запуск ракеты Falcon 9 с тремя спутниками дистанционного зондирования Земли, которые будут работать в интересах канадского правительства.

Три спутника RADARSAT Constellation будут выполнять съемку поверхности Земли в С-диапазоне длин волн (5,6 сантиметра) с изменяемой поляризацией (HH,VH,HV,VV). 

Задача проекта Radarsat Constellation Mission (RCM) — повышение безопасности Канады. Речь идет о прогнозировании природных бедствий и экологических катастроф, а также помощи аграрному комплексу. 

Снимки строящейся ракеты Starship от SpaceX (Фото)

В рамках старта применят финальную версию носителя Falcon 9 — Falcon 9 Block 5. Согласно ранее представленной информации, после запуска первая ступень ракеты должна будет совершить посадку на наземную площадку.

Напомним, запуск американской ракеты-носителя Falcon 9 на орбиту с 60 мини-спутниками, предназначенными для начала создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, перенесен на сутки в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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Технологии, Falcon 9, Ракета Falcon 9, Техно, Спутники RADARSAT Constellation.
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