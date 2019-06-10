Стало известно, когда состоится запуск ракеты Falcon 9 с тремя спутниками RADARSAT Constellation

Новости технологии: Старт произведут с пусковой площадки SLC-4E базы Ванденберг. Аппараты будут выведены на солнечно-синхронную орбиту.

12 июня, в 17:17 (мск) состоится запуск ракеты Falcon 9 с тремя спутниками дистанционного зондирования Земли, которые будут работать в интересах канадского правительства.

Три спутника RADARSAT Constellation будут выполнять съемку поверхности Земли в С-диапазоне длин волн (5,6 сантиметра) с изменяемой поляризацией (HH,VH,HV,VV).

Задача проекта Radarsat Constellation Mission (RCM) — повышение безопасности Канады. Речь идет о прогнозировании природных бедствий и экологических катастроф, а также помощи аграрному комплексу.

В рамках старта применят финальную версию носителя Falcon 9 — Falcon 9 Block 5. Согласно ранее представленной информации, после запуска первая ступень ракеты должна будет совершить посадку на наземную площадку.

Напомним, запуск американской ракеты-носителя Falcon 9 на орбиту с 60 мини-спутниками, предназначенными для начала создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, перенесен на сутки в связи с неблагоприятными погодными условиями.