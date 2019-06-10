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Sennheiser представила свою первую геймерскую гарнитуру (Видео)

Sennheiser представила свою первую геймерскую гарнитуру (Видео)
22:08 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: На выставке Computex 2019 компания Sennheiser показала свою первую беспроводную игровую гарнитуру GSP 670.

Производитель обещает профессиональное беспроводное игровое звучание с глубокими басами без ущерба для средних и высоких частот. Геймеры смогут услышать даже самые мелкие детали. Настройки можно отрегулировать по своему предпочтению в Sennheiser Gaming Suite для Windows. Пользователи смогут переключаться между предустановками звука, настраивать уровни и режимы объемного звука и эквалайзера.

GSP 670 сможет работать без подзарядки до 20 часов по Bluetooth и 16 часов с USB-ключом GSA 70. USB-ключ был разработан с использованием запатентованной технологии Sennheiser для обеспечения соединения с "практически нулевой задержкой".

7 минут быстрой зарядки позволят пользоваться наушниками 2 часа.

Два колеса громкости, расположенные сбоку, позволяют настроить звук чата и звук игры по отдельности. Микрофон со "студийным качеством" звука имеет функцию шумоподавления.

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Гарнитура GSP 670 доступна для предзаказа на сайте Sennheiser за $350, в продаже появится 1 июля.

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Наушники, Гарнитура, Sennheiser, беспроводная гарнитура, Игровая гарнитура.
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