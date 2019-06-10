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Xiaomi перестанет выпускать бета-версии MIUI для бюджетных смартфонов

Xiaomi перестанет выпускать бета-версии MIUI для бюджетных смартфонов
17:42 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компания Xiaomi решила пересмотреть политику выпуска бета-версий прошивок MIUI для своих смартфонов.

Производитель рассказал на официальном форуме, что с 5 июля перестанет разрабатывать бета-версии MIUI для смартфонов, которые вышли больше года назад.

Все эти устройства будут и дальше получать стабильные прошивки, но только после того, как их протестируют непосредственно разработчики Xiaomi.

Следующим немаловажным изменением стало то, что компания не собирается запускать программу бета-тестирования ПО для бюджетных аппаратов Redmi. Поэтому пользователи недавно вышедших Redmi 7A и Redmi 7 не смогут участвовать в тестировании новых функций.

Известна дата перевыпуска смартфона Samsung Galaxy Fold

Вся эта информация пока касается смартфонов Xiaomi в Китае, но скорее всего, новые правила также доберутся и до глобального рынка.

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Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Xiaomi, Прошивка, Бета-версия, MIUI.
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