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На смартфонах Android обнаружен "вшитый" вирус

На смартфонах Android обнаружен "вшитый" вирус
20:36 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости технологии: Вирус загружает спам и рекламу. Его создатели разработали метод внедрения его практически на заводе - еще до того, как человек начнет пользоваться телефоном.

Речь идет о "семействе Triada" - ряде приложений, которые встраиваются в систему телефонов на Android и показывают пользователям рекламу и спам. Создатели этих приложений, в свою очередь, зарабатывают на этом деньги. Впервые Google столкнулся с такими приложениями в 2016 году. Они действовали как троянские программы, но, когда Google Play усовершенствовали, компании удалось избавиться от Triada.

Этот вирус, вшитый в приложения, получал повышенные привилегии и контроль над телефоном, после чего мог спокойно показывать рекламу пользователю. Алгоритм Triada умело скрывал ее действия от аналитиков, но "Лаборатория Касперского" раскрыла принцип действия вируса и написала об этом в своем блоге. Помимо установки приложений, показывающих рекламу, вирус внедрял код в установленные на телефоне браузеры, чтобы заменить все адреса сайтов таким образом, что на них стали показываться рекламные объявления, приносящие доход создателям Triada.

Специалисты по безопасности Google нашли способ обезопасить систему от вируса, но хакеры изобрели новый метод, чтобы проникнуть в смартфоны пользователей. Хитрость заключается в том, что у многих производителей смартфонов нет необходимых возможностей, чтобы заложить в устройство все нужные им функции. Поэтому они зависят от сторонних производителей и прибегают к их помощи. Такие поставщики и стали вектором атаки новой версии Triada.

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Но повода для паники быть не должно. Согласно отчету компании Dr. Web, заражению подверглись только не слишком популярные модели телефонов: Leagoo M5 Plus, Leagoo M8, Nomu S10 и Nomu S20. И если вы счастливый обладатель этих смартфонов и хотите избавиться от надоедливой рекламы, лучшее, что можно посоветовать, - заменить телефон. Это самый надежный способ, так как вирус Triada использует очень много дополнительных ходов и тщательно скрывает свое присутствие. Поэтому удалить его со смартфона может быть сложно и дорого.

Взломать телефон можно не только с помощью вирусной программы, но даже используя звуковые волны. Ученые смогли воспользоваться микрофоном и динамиком, чтобы подобрать комбинацию для взлома графического ключа.

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Android, Гаджеты, Смартфоны, Вирус.
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