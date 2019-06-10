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В Google рассказали об изменении настроек подключений в Android Q

В Google рассказали об изменении настроек подключений в Android Q
22:45 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: На веб-сайте разработчиков Android появились заметки о новых фишках Android Q.

Изменения сильно облегчат работу с настройками подключения к Wi-Fi.

Обновленная система автоматически поместит в черный список сеть Wi-Fi, от которой пользователь отключился вручную. После этого смартфон не будет подсоединяться к ней в течение 24 часов. Ограничение действует даже если список доступных подключений был обновлен. Так Google предотвратит ситуацию, когда устройство повторно пытается подключиться к сети Wi-Fi, которая по каким-то причинам перестала работать.

Еще разработчики добавят в систему интерфейс прикладного программирования (API) под названием Settings Panels. Он позволит пользователям управлять сетями и режимами смартфона не выходя из приложения.

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Финальная версия Android Q должна появиться в третьем квартале этого года.

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Google, Android, Android Q.
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