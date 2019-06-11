Huawei Nova 5 и Nova 5i: дата презентации смартфонов

Новости технологии: Компания Huawei опубликовала видеоролик с социальной сети Weibo, согласно которому, смартфоны Nova 5 и Nova 5i дебютируют на презентации в Китае 21 июня.

Huawei Nova 5i будет среднебюджетным смартфоном. Согласно утечкам, его оснастят 6.4-дюймовый FHD+ IPS-дисплеем с вырезом, как у Nova 4, процессором Kirin 710, аккумулятором на 4000 мАч с портом USB-C и быстрой 10-ваттной зарядкой.

Новинке также приписывают основную камеру на 24 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 3D ToF, 6/8 ГБ ОЗУ, поддержку microSD и версию ОС Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.

Обычный Nova 5 станет флагманским устройством. Он будет отличаться топовым процессором Kirin 980 и основной камерой на 48 Мп. Кроме этого, новинку оснастят батареей на 3500 мАч с быстрой 40-ваттной зарядкой. Диагональ экран у Nova 5 будет такой же, но вместо IPS-матрицы, скорее всего, установят AMOLED.

Все остальные подробности о смартфонах, включая ценник и дату старта продаж узнаем уже на презентации.