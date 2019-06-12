Опять придется спасать мир: Свежий трейлер игры по вселенной "Мстители" (Видео)

Новости технологии: Игра по "Мстителям" выйдет 15 мая 2020-го. Смотрите свежий трейлер

На E3 Square Enix, Marvel Games и Crystal Dynamics дружно взялись за руки и наконец нормально показали игровых "Мстителей" — Marvel’s Avengers получила первую полноценную демонстрацию.

Официальное описание завязки игры гласит:

"Действие в "Мстителях Marvel" начинается в День Мстителей, когда Капитан Америка, Железный Человек, Черная Вдова, Тор и Брюс Бэннер торжественно открывают в Сан-Франциско штаб-квартиру Мстителей и представляют геликарриер собственной конструкции, снабженный экспериментальным источником энергии. Увы, день заканчивается трагически: жуткий несчастный случай приводит к значительным жертвам и разрушениям. Мстителей обвиняют в случившейся трагедии; отряд распадается. Пять лет спустя миру грозит ужасное зло, и единственной надеждой оказывается вновь собрать Величайших героев Земли, все еще объявленных вне закона."

На релизе в игре будет доступно пять играбельных персонажей: Железный человек, Капитан Америка, Халк, Тор и Чёрная вдова. Других героев авторы обещали добавлять постепенно. Игроки смогут играть в кооперативе до четырёх человек.

В игре не будет никаких лутбоксов и платных геймплейных преимуществ, а свежий контент планируют добавлять бесплатно и в течение длительного времени.

Тони Старка озвучивает Нолан Норт (Nolan North), а Халка — Трой Бейкер (Troy Baker).

Marvel’s Avengers выйдет на PC, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia 15 мая 2020 года. Уже можно оформить предзаказ. Владельцы PS4 получат эксклюзивный контент, в том числе ранний доступ к тестированию за предзаказ.