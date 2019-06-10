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Cyberpunk 2077: Киану Ривз назвал дату выхода ожидаемой игры

Cyberpunk 2077: Киану Ривз назвал дату выхода ожидаемой игры
09:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости технологии: Во время пресс-конференции Microsoft на выставке E3 была объявлена дата выхода игры Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года. Во время показа нового трейлера стало известно, что в игре появится персонаж, которого играет Киану Ривз.

В этот момент актер вышел на сцену и кратко рассказал об игре, а также представил другой ролик, в котором раскрывается дата релиза проекта — 16 апреля 2020 года.

Cyberpunk 2077 — следующая игра студии CD Projekt Red, создавшей серию игр "Ведьмак" по мотивам романов Анджея Сапковского. Она была анонсирована в 2012 году и базируется на настольной игре Майка Пондсмита Cyberpunk 2020 и его многочисленных книгах о вымышленном мире Cyberpunk.

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Игра будет значительно отличаться от серии о ведьмаке: как минимум, игрок сам сможет создать собственного персонажа.

Как сообщалось ранее, на выставке E3 2019 Electronic Arts показала игру, которую ждали многие — синглплеерный экшен Star Wars Jedi: Fallen Order.

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Технологии, Киану Ривз, Игры, Техно, Cyberpunk 2077.
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