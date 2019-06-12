Ubisoft представила службу Uplay+ с эксклюзивным доступом к играм

Новости технологии: Запуск UPlay Plus состоится 3 сентября на территории США и "большей части Европы".

На шоу E3 2019 компания Ubisoft анонсировала сервис подписки UPlay Plus. Он включает более 100 наименований компьютерных игр и призван дополнить аналогичные службы EA Origin Access и Microsoft Xbox Game Pass.

Дата запуска UPlay Plus. Как сообщает Overclockers, UPlay Plus предусматривает фиксированную ежемесячную плату за неограниченный доступ к базе игр, в которые пользователь сможет сыграть неограниченное количество раз в рамках действия подписки.

Ubisoft предложит бесплатную пробную версию с 3 по 30 сентября тем геймерам, которые до середины августа зарегистрируются на их сайте.

Цена UPlay Plus. Между этим, версия Ubisoft выходит немного дороже, чем у конкурентов. UPlay Plus будет стоить 15 долларов в месяц. Для сравнения Origin Access Basic стоит 5 долларов в месяц (Access Premier – 15 долларов), а Microsoft предлагает Xbox Game Pass за 10 долларов для PC и Xbox Game Pass Ultimate для PC и консолей.

Преимущества UPlay Plus. Однако, Ubisoft утверждает, что их сервис предоставляет вам доступ ко всему загруженному контенту и расширения для существующих игр, а также бета-версий новых игр, включенных в подписку.

Другим важным преимуществом UPlay Plus станет совместимость с потоковым облачным сервисом Google Stadia. Компания уже заключила партнерское соглашение с Google, а запуск UPlay Plus на платформе Stadia состоится в следующем году.