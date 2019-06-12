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Компания Space Adventures начала набирать первых космических туристов

Компания Space Adventures начала набирать первых космических туристов
15:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новости технологии: Как отмечается, полет будет осуществляться на корабле Starliner, созданном компанией Boeing.

Компания Space Adventures начала прием заявок от желающих полететь на Международную космическую станцию (МКС) после заявления NASA о старте коммерческих посещений.

Об этом сообщается на сайте компании.

"С начала пилотируемых полетов в космос отправились чуть больше 550 человек - мы рады предложить вам возможность стать следующими", - говорится в сообщении. Полет возможен на российском корабле "Союз".

По информации СМИ, первый космический турист сможет отправиться на станцию уже в 2020 году.

Ожидается, что полет и месячное пребывание на МКС обойдется около $60 млн.

Космические туристы смогут пробыть на орбите до 30 дней, ежегодно NASA сможет организовать только две такие миссии.

Кандидаты в частные астронавты должны будут отвечать всем требованиям агентства к здоровью, а также пройти необходимые для членов экипажа МКС тренировки и проверки.

В NASA решили перейти на новый вид топлива

Как сообщалось, недавно космическое агентство NASA объявило о том, что открывает Международную космическую станцию для коммерческих посещений.

Однако само управление не будет заниматься подготовкой и доставкой частных лиц на МКС - эту задачу переведут на сторонние компании. Эти компании будут отвечать за все, включая отбор среди желающих и определение состава экипажа.

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Космос, Технологии, Полет, Космические туристы, Space Adventures, Т ехно, Компания Space Adventures.
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