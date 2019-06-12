В NASA решили перейти на новый вид топлива

Новости технологии: Этот вид должен ускорить процесс подготовки ракет-носителей и сделать космические запуски более эффективными.

В NASA решили перейти на более безопасный, при этом более мощный вид топлива.

Как пишет издание Engadget, топливо в большинстве современных ракет-носителей базируется на гидразине – это очень токсичная жидкость. Следовательно, из-за повышенного уровня опасности инженеры тратят больше времени на подготовку ракет к пускам и непосредственно их заправку топливом.

Преимущества нового вида топлива. Более безопасным заменителем может стать нитрат гидроксиламина, который поджигается благодаря окислителю. Он не токсичен. Более того, такое топливо эффективнее, чем гидразин, и может повысить производительность ракет на 50%.

Это очень поможет агентству в миссии по колонизации Луны, ведь ракеты смогут транспортировать полезный груз на большие расстояния и тратить меньше топлива.

Как сообщалось ранее, новый марсоход аэрокосмического агентства NASA "Марс-2020" готовится присоединиться к своему собрату "Кьюриосити", занявшись поиском признаков жизни на нашем планетарном соседе. Основная задача новой марсианской автономной исследовательской лаборатории будет заключается в исследовании большого ударного кратера Езеро.