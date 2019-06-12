iPhone Xr (2019): новый девайс получит увеличенную емкость батареи

Новости технологии: Китайская компания ATL (Ameperx Technology Limited) начала массовое производство аккумуляторов для смартфона iPhone Xr (2019).

Заметим, новые девайсы компания Apple представит уже в сентябре и кроме "бюджетника" покажет еще два флагмана.

Особенности новых батарей. Как сообщает 4PDA, новые батареи получат емкость 3110 мАч против 2942 мАч у оригинального iPhone Xr. Примечательно, что элемент питания состоит из единого центра.

Преимущество L-образной батареи заключается в устойчивости к скачкам напряжения, но I-образная батарея безопаснее и больше подходит для массового производства, считают некоторые эксперты рынка.

Оптимизация ОС. Таким образом, Apple сосредоточилась не только на оптимизации своей ОС для увеличения времени работы от батареи, но и продолжает увеличивать общую емкость, как производители Android-устройств.