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iPhone Xr (2019): новый девайс получит увеличенную емкость батареи

iPhone Xr (2019): новый девайс получит увеличенную емкость батареи
21:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Китайская компания ATL (Ameperx Technology Limited) начала массовое производство аккумуляторов для смартфона iPhone Xr (2019).

Заметим, новые девайсы компания Apple представит уже в сентябре и кроме "бюджетника" покажет еще два флагмана.

Особенности новых батарей. Как сообщает 4PDA, новые батареи получат емкость 3110 мАч против 2942 мАч у оригинального iPhone Xr. Примечательно, что элемент питания состоит из единого центра.

Преимущество L-образной батареи заключается в устойчивости к скачкам напряжения, но I-образная батарея безопаснее и больше подходит для массового производства, считают некоторые эксперты рынка.

 iPhone Xr 2019 лишится выразительной изюминки

Оптимизация ОС. Таким образом, Apple сосредоточилась не только на оптимизации своей ОС для увеличения времени работы от батареи, но и продолжает увеличивать общую емкость, как производители Android-устройств.

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Все по теме:

Apple, Аккумулятор, Технологии, Девайс, Техно, iPhone Xr.
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