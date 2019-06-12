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Среда, 12.06.2019
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"Empire of Sin": новая игра от автора оригинальной DOOM (Видео)

"Empire of Sin": новая игра от автора оригинальной DOOM (Видео)
18:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости технологии: Джон Ромеро снова создает игры. Соавтор легендарного шутера DOOM теперь работает над тайтлом об американской мафии 1920-х годов.

Об игре пока известно, что ее обеспечат значительным сюжетом. А сам проект анонсировали в ходе конференции Nintendo на E3 2019.

Сюжет. Действие Empire of Sin происходит в "золотые годы" Чикаго. Именно тогда город переживал расцвет организованной преступности. Игроки попытаются выстроить собственную безжалостную криминальную империю, а мешать этому будут боссы 14 районов Чикаго.

Стартовые условия будут генерироваться случайным образом в начале игры. А дальнейшее развитие сюжета зависит от пользователей. Можно заняться подпольной торговлей алкоголем, вымогательством, открыть казино. В любом случае не обойтись без отрядов первоклассных головорезов, которые обеспечат расширение влияния и захват соседних территорий.

Разработчики обещают встречи с целым набором колоритных живых персонажей. От того, как игроки выстроят отношения с ними, будут зависеть многие события игры. Варианты прохождения могут радикально отличаться в зависимости от стартовых условий и выбранной стратегии.

E3 2019: новая приключенческая игра от Джорджа Мартина и FromSoftware 

Дата выхода. Творение Ромеро выйдет весной 2020 года на Nintendo Switch, PC, PS4 и Xbox One, а также, возможно, и на следующем поколении консолей Sony и Microsoft. Так как их релиз назначен примерно на то же время.

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Игра, Техно, Doom, Джон Ромеро, Empire of Sin.
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