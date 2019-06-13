Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Новости технологии: Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду.

Как сообщил американский предприниматель, рынок для новой модели будет небольшим, но "полным энтузиазма".

На встрече акционеров Tesla во вторник главе компании Илону Маску задали вопрос о планах по созданию автомобиля, который будет плавать под водой и напоминает Lotus Esprit — машину легендарного агента 007 Джеймса Бонда. Об этом пишет издание Business Insider.

"Забавно, что вы спросили об этом. <…> У нас и правда готов дизайн для автомобиля-субмарины, прямо как в фильме "Шпион, который меня любил". <…> Думаю, это была самая крутая вещь, которую я видел в кино", — ответил Маск.

По словам главы Tesla, пока что речь идет о создании тестового образца. Спроектировать превращающуюся в подлодку машину сложно, однако технически это возможно, добавил он.

В 2013 году на аукционе в Лондоне Илон Маск приобрел оригинальный автомобиль Lotus Esprit 1976 года, который появляется в десятом фильме о британском суперагенте. Покупка машины-амфибии обошлась предпринимателю примерно в 997 тысяч долларов.

Еще тогда, в 2013-м, Маск рассказал журналистам, как в детстве восторгался подводным Lotus Esprit и расстроился, когда узнал, что на самом деле эта машина не могла за одну минуту трансформироваться в подводную лодку. Так у предпринимателя появилась идея создать автомобиль, который смог бы передвигаться не только по суше, но и под водой.