Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Как сообщил американский предприниматель, рынок для новой модели будет небольшим, но "полным энтузиазма".
На встрече акционеров Tesla во вторник главе компании Илону Маску задали вопрос о планах по созданию автомобиля, который будет плавать под водой и напоминает Lotus Esprit — машину легендарного агента 007 Джеймса Бонда. Об этом пишет издание Business Insider.
"Забавно, что вы спросили об этом. <…> У нас и правда готов дизайн для автомобиля-субмарины, прямо как в фильме "Шпион, который меня любил". <…> Думаю, это была самая крутая вещь, которую я видел в кино", — ответил Маск.
По словам главы Tesla, пока что речь идет о создании тестового образца. Спроектировать превращающуюся в подлодку машину сложно, однако технически это возможно, добавил он.
В 2013 году на аукционе в Лондоне Илон Маск приобрел оригинальный автомобиль Lotus Esprit 1976 года, который появляется в десятом фильме о британском суперагенте. Покупка машины-амфибии обошлась предпринимателю примерно в 997 тысяч долларов.
Еще тогда, в 2013-м, Маск рассказал журналистам, как в детстве восторгался подводным Lotus Esprit и расстроился, когда узнал, что на самом деле эта машина не могла за одну минуту трансформироваться в подводную лодку. Так у предпринимателя появилась идея создать автомобиль, который смог бы передвигаться не только по суше, но и под водой.