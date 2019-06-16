AirPods 2 не оправдали возложенных надежд

По результатам первого квартала доля Apple на рынке беспроводных наушников и аксессуаров осталась такой же, как и кварталом ранее. Таким образом, запуск AirPods 2 практически не повлиял на общие продажи компании, несмотря на ожидания Apple и аналитиков.
"Продажи новой модели оказались слабее, чем изначально предполагалось, из-за неоднозначной реакции рынка", - отмечают аналитики Counterpoint.
Более того, благодаря акциям и скидкам первое поколение наушников продается гораздо лучше второго.
Скорее всего, пользователи ожидали больших изменений от новых AirPods. Кроме футляра, наушники получили новый чип H1 и новые команды Siri, а время работы в режиме разговора увеличилось с 2 до 3 часов. В остальном, это те же AirPods с идентичным дизайном. Но окончательные результаты продаж будут известны уже позже, так как наушники вышли уже в конце квартала.
Несмотря на это, Apple по-прежнему остается несменным лидером рынка с долей в более 50%.