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AirPods 2 не оправдали возложенных надежд

AirPods 2 не оправдали возложенных надежд
20:43 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Аналитики Counterpoint Research выпустили отчет об итогах первого квартала, по которым можно сделать первые выводы об успехе (или наоборот) AirPods 2.

По результатам первого квартала доля Apple на рынке беспроводных наушников и аксессуаров осталась такой же, как и кварталом ранее. Таким образом, запуск AirPods 2 практически не повлиял на общие продажи компании, несмотря на ожидания Apple и аналитиков.

"Продажи новой модели оказались слабее, чем изначально предполагалось, из-за неоднозначной реакции рынка", - отмечают аналитики Counterpoint.

Более того, благодаря акциям и скидкам первое поколение наушников продается гораздо лучше второго.

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Скорее всего, пользователи ожидали больших изменений от новых AirPods. Кроме футляра, наушники получили новый чип H1 и новые команды Siri, а время работы в режиме разговора увеличилось с 2 до 3 часов. В остальном, это те же AirPods с идентичным дизайном. Но окончательные результаты продаж будут известны уже позже, так как наушники вышли уже в конце квартала.

Несмотря на это, Apple по-прежнему остается несменным лидером рынка с долей в более 50%.

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Apple, Наушники, Беспроводные наушники, AirPods 2.
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