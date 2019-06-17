Истребитель нового поколения: впечатляющий макет

Новости технологии: Примерно так может выглядеть демонстратор технологий нового боевого самолета.

Старт авиационно-космического салона в аэропорту Ле-Бурже ознаменовался презентацией полноразмерного макета истребителя нового поколения, который сейчас разрабатывает Франция с Германией, а также недавно присоединившиеся к программе испанцы.

Самолет имеет условное обозначение NGF (Next Generation Fighter): некоторые источники позиционируют его в качестве истребителя шестого поколения. Ключевую роль в разработке играет компания Dassault Aviation. Также активно участвуют инженеры из Airbus Defence and Space.

Истребитель NGF стал частью амбициозной программы Future Combat Air System, которую многие специалисты рассматривают в качестве ключевого элемента европейской безопасности в будущем.

Кроме истребителя, она подразумевает создание новых БПЛА, вооружений, а также систем управления войсками.