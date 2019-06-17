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Новое обновление Instagram: взломанные аккаунты теперь будет проще восстановить

Новое обновление Instagram: взломанные аккаунты теперь будет проще восстановить
22:04 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay

Новости технологии: Instagram тестирует новый процесс восстановления учетных записей, который будет проще для пользователей и усложнит задачу ворам.

Сейчас для восстановления приходится ждать подтверждение на электронную почту или заполнять форму поддержки.

После обновления приложение будет запрашивать исходный адрес электронной почты или номер телефона. После этого на указанный номер или почту придет шестизначный код, а Instagram запретит хакерам использовать коды с дрогой электронной почты или номера.

Новый метод гарантирует, что вы сможете восстановить свою учетную запись, даже если злоумышленник изменил имя пользователя и контактные данные. Также код на новое имя не может быть запрошен в течение определенного периода времени после изменения учетной записи, будь то взлом или добровольное изменение.

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Пока неизвестно, когда восстановление в приложении будет доступно всем. Instagram надеется, что в конечном итоге пользователи смогут полностью восстановить учетную запись в приложении, а не полагаться на команду безопасности.

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Instagram, Взлом, Обновление, Аккаунт, Учетная запись.
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