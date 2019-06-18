Скачать
Вторник, 18.06.2019
Зеленский поделился, что намерен сказать Путину при возможной встрече
Зеленский поделился, что намерен сказать Путину при возможной встрече
КСУ продолжит заседание о роспуске Рады в закрытом режиме
КСУ продолжит заседание о роспуске Рады в закрытом режиме
Реал поздравил Лунина с победой на юношеском ЧМ-2019
Реал поздравил Лунина с победой на юношеском ЧМ-2019
Запущен telegram-бот, который выдает пароли по адресу почты
Запущен telegram-бот, который выдает пароли по адресу почты

Запущен telegram-бот, который выдает пароли по адресу почты

Запущен telegram-бот, который выдает пароли по адресу почты
10:01 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pinterest.com

Новости технологии: По данным создателя бота, за час им успели воспользоваться 10 тысяч человек.

Бота создал казахский предприниматель и специалист по информационной безопасности. Он хочет обратить внимание людей на проблему кражи персональных данных.

Основатель компании Nitro-Team и специалист по информационной безопасности из Казахстана Батыржан Тютеев запустил Telegram-бота, с помощью которого пользователь может проверить, утекали ли пароли от его электронной почты в какие-либо базы. 

Ранее Батыржан Тютеев с командой создавал и других ботов, позволяющих получить некоторые личные данные по номеру телефона или индивидуальному идентификационному номеру гражданина Казахстана: например, один из ботов мог выдать часть данных о банковской карте и ФИО владельца.

Новый бот от команды Nitro-Team, по словам его создателя, проверяет, есть ли e-mail пользователя в базах с утекшими в сеть паролями. На данный момент в базах бота — девять миллиардов адресов, еще три миллиарда находятся на стадии загрузки. Для сравнения, в базе популярного англоязычного сервиса для отслеживания утечек паролей Have I Been Pwned содержится более 7,9 миллиарда аккаунтов. 

После введения команды "/start" чат-бот предлагает пользователю ввести адрес электронной почты, которую он хочет проверить на предмет утечки паролей. Затем бот сканирует базу и либо выдает список всех паролей, которые когда-либо использовались владельцем аккаунта, либо пишет "Not Found!", означающее, что в базах нет паролей от вашего адреса. На данный момент из-за большого наплыва пользователей бот отвечает довольно долго, но продолжает стабильно работать. 

Новое обновление Instagram: взломанные аккаунты теперь будет проще восстановить

Источники баз электронных адресов создатель приложения не раскрывает, но говорит, что бот использует как открытые базы утечек, так и закрытые. Батыржан Тютеев признает, что сервисом могут воспользоваться злоумышленники для взлома аккаунтов других людей, но, по его словам, все эти пароли можно найти в Сети самостоятельно, без помощи бота. Однако, если сервисом будут часто пользоваться именно в неправомерных целях, разработчик обещает закрыть бота.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пароль, Технологии, Электронная почта, Сети, Telegram, Техно, Telegram-бот.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский о диалоге с боевиками ОРДЛО: Мы к этому не готовы
02 Зеленский попросил Макрона сохранить санкции против РФ
03 "Нормандский формат": Зеленский анонсировал встречу советников для подготовки саммита
04 Зеленский поделился, что намерен сказать Путину при возможной встрече
05 ЦИК сегодня зарегистрировала еще сотню кандидатов в нардепы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Экс-президент Египта умер в зале суда
СМИ: Экс-президент Египта умер в зале суда
Прогноз погоды в Украине 18 июня: жара до +33°, местами грозы
Погода в Украине 18 июня
Итоги дня 17 июня: Встреча Зеленского и Макрона, Харлан завоевала золотую медаль
Главные новости 17 июня
Рецепт дня: омлет с клубникой
Рецепт дня: омлет с клубникой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь