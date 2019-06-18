Wargaming открыла студию Nexus: будут создавать игры нового поколения

Новости технологии: Wargaming объявила об открытии подразделения Nexus, которое сконцентрируется на разработке мобильных игр.

Wargaming Nexus займется поиском новых игровых механик, а также созданием проектов с упором на кроссплатформенность. Заручившись поддержкой Epic Games, компания уже успела создать шесть прототипов на Unreal Engine 4, в сотрудничестве компаниями из Центральной и Восточной Европы.

По словам Wargaming, этот движок дает разработчикам больше возможностей при создании "мобильных игр нового поколения с кросс-платформенным потенциалом".

"Принцип, на котором мы строим Wargaming Nexus — инновационность во всем: в построении команды, рабочих практиках, используемых технологиях и создаваемых продуктах", — говорит глава Wargaming Nexus Николай Небышинец.

Больше о планах Wargaming Nexus расскажут на конференции White Nights, которая пройдет с 19 по 20 июня. В то же время компания уже призывает студии к сотрудничеству и приглашает талантливых разработчиков в команду.