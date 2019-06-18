Microsoft вернула в продажу ноутбуки Huawei

Новости технологии: Компания Microsoft вернула в продажу в своем фирменном магазине ноутбуки Huawei.

В прошлом месяце, после введения санкций США, из Microsoft Store исчезли все ноутбук китайского производителя.

Теперь же Microsoft передумала и вернула их в продажу.

"Мы провели анализ новых требований и продолжаем реагировать на ряд сложностей, вызванных недавним включением Huawei в список организаций, на которые наложены экспортные ограничения Министерства торговли США. По результатам проведённого анализа было принято решение возобновить продажи имеющихся запасов техники Huawei в Microsoft Store", - пояснили представители компании.

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То есть пока речь не идет о будущих моделях ноутбуков, Microsoft лишь распродает запасы. На сайте доступны Huawei MateBook X Pro за $1499, MateBook D - за $999 и MateBook 13 с процессорами Intel Core i5 и Core i7 - за $999 и $1299 соответственно.