Компания Lockheed Martin спустила на воду боевой корабль класса Freedom 21 (Видео)

Новости технологии: Церемония спуска корабля на воду состоялась 15 июня на верфи в городе Мэринетт, штат Висконсин.

В составе американского флота он будет носить имя USS Minneapolis-Saint Paul.

ВМС США используют два типа боевых кораблей прибрежной зоны LCS: быстроходный монокорпусный корабль класса Freedom, а также Independence - крупный тримаран.

Спуск на воду первого корабля класса Freedom провели в 2006 году. Его ввели в состав флота в 2008-м. Всего ВМС США планируют иметь в своем распоряжении до 60 кораблей класса Freedom и Independence.

Боевые единицы обоих классов призваны заменить фрегаты Oliver Hazard Perry и частично - морские тральщики Avenger. Новые корабли могут пройти без дозаправки более 3500 морских миль и способны выполнять широкий круг боевых задач.