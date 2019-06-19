ИИ дописал незаконченную музыкальную композицию чешского композитора

Новости технологии: Известный чешский композитор Антонин Дворжак умер 115 лет тому назад.

"В ноябре этого года в Пражской филармонии будет исполнена музыкальная композиция, дописанная благодаря искусственному интеллекту через 115 лет после смерти ее автора, известного композитора Антонина Дворжака", - говорится в сообщении VICE.

В прошлом году пражское рекламное агентство Wunderman обратилось к люксембургскому стартапу AIVA, который занимается саундтреками к фильмам, телевизионной рекламой и видеоиграми, с просьбой дописать композицию Дворжака.

По словам гендиректора стартапа Пьера Барро, это стало "замечательным вызовом" для компании, ведь сейчас искусственный интеллект считается чем-то абстрактным, поэтому у эксперимента была цель показать его возможности.