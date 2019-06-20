О разработке, геймплее и сюжете: Свежие подробности о Baldur's Gate III

Новости технологии: Возвращение Минска и Бу, система комбо из Original Sin II и другие подробности о Baldur’s Gate III.
Создатели серии Divinity из Larian Studios берут новую высоту: они взялись за классику RPG — серию Baldur’s Gate. Портал VG24/7 взял интервью у главы Larian Свена Винке (Swen Vincke) и выяснил некоторые подробности о Baldur’s Gate III.
Про разработку:
- Винке любит Baldur’s Gate. Когда-то давно Larian пыталась получить у Wizards of the Coast право сделать прямое продолжение, но хозяева Dungeons & Dragons им отказали. А вот после успеха дилогии Divinity: Original Sin переговоры возобновились: Wizards of the Coast сама обратилась к Larian и предложила лицензию на Baldur’s Gate.
- Larian будет издавать Baldur’s Gate III самостоятельно.
- Ещё несколько лет назад у Larian не было бы технологий, необходимых для разработки триквела. Baldur’s Gate III выделили очень много производственных мощностей.
Про геймплей:
- Триквел работает на улучшенном движке Divinity: Original Sin II. Благодаря этому в Baldur’s Gate III тоже будет система комбо по типу Original Sin II.
- Larian пока не раскрывает, какими окажутся сражения в триквеле — пошаговыми или в реальном времени. Но использовать окружение точно придётся.
- Как говорит Винке, в Baldur’s Gate III пытаются воссоздать ощущение, что вы играете в настольную Dungeons & Dragons с очень умелым мастером (ведущим, который управляет приключением и выступает рассказчиком).
- Бесшовного открытого мира с дотошной симуляцией жизни города в Baldur’s Gate III не будет. Строение уровней напоминает о второй Baldur’s Gate, где карта разбита на относительно небольшие, но насыщенные локации.
Про сюжет:
- Baldur’s Gate III не будет такой же весёленькой, как Original Sin. В дебютном трейлере авторы специально нагнали жути, чтобы подчеркнуть изменившийся тон по сравнению со своими предыдущими играми.
- Тем не менее Винке считает, что мрачные темы работают лучше, когда их оттеняют вкрапления юмора. Так что, при всей серьёзности, в Baldur’s Gate III всё равно будут юмористические моменты.
- Сюжет триквела начнётся за пределами Врат Балдура, но в итоге заведёт вас в самое сердце города.
- Настольное приключение Baldur’s Gate: Descent into Avernus станет приквелом к событиям Baldur’s Gate III. В Descent into Avernus вновь появляется бог убийств Баал. VG24/7 предполагает, что Баал станет частью сюжета Baldur’s Gate III.
- Триквел основан на пятой редакции Dungeons & Dragons. В ней ещё живы народные любимчики — берсерк Минск и хомяк Бу. Винке намекает, что мы встретим их (и парочку других знакомых персонажей) в Baldur’s Gate III.
Baldur’s Gate III пока что заявлена только для PC и Google Stadia. Дата релиза не раскрывается.