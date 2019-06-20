О разработке, геймплее и сюжете: Свежие подробности о Baldur's Gate III

Новости технологии: Возвращение Минска и Бу, система комбо из Original Sin II и другие подробности о Baldur’s Gate III.

Создатели серии Divinity из Larian Studios берут новую высоту: они взялись за классику RPG — серию Baldur’s Gate. Портал VG24/7 взял интервью у главы Larian Свена Винке (Swen Vincke) и выяснил некоторые подробности о Baldur’s Gate III.

Про разработку:

Винке любит Baldur’s Gate. Когда-то давно Larian пыталась получить у Wizards of the Coast право сделать прямое продолжение, но хозяева Dungeons & Dragons им отказали. А вот после успеха дилогии Divinity: Original Sin переговоры возобновились: Wizards of the Coast сама обратилась к Larian и предложила лицензию на Baldur’s Gate.

Larian будет издавать Baldur’s Gate III самостоятельно.

Ещё несколько лет назад у Larian не было бы технологий, необходимых для разработки триквела. Baldur’s Gate III выделили очень много производственных мощностей.

Про геймплей:

Триквел работает на улучшенном движке Divinity: Original Sin II. Благодаря этому в Baldur’s Gate III тоже будет система комбо по типу Original Sin II.

Larian пока не раскрывает, какими окажутся сражения в триквеле — пошаговыми или в реальном времени. Но использовать окружение точно придётся.

Как говорит Винке, в Baldur’s Gate III пытаются воссоздать ощущение, что вы играете в настольную Dungeons & Dragons с очень умелым мастером (ведущим, который управляет приключением и выступает рассказчиком).

Бесшовного открытого мира с дотошной симуляцией жизни города в Baldur’s Gate III не будет. Строение уровней напоминает о второй Baldur’s Gate, где карта разбита на относительно небольшие, но насыщенные локации.

Про сюжет:

Baldur’s Gate III не будет такой же весёленькой, как Original Sin. В дебютном трейлере авторы специально нагнали жути, чтобы подчеркнуть изменившийся тон по сравнению со своими предыдущими играми.

Тем не менее Винке считает, что мрачные темы работают лучше, когда их оттеняют вкрапления юмора. Так что, при всей серьёзности, в Baldur’s Gate III всё равно будут юмористические моменты.

Сюжет триквела начнётся за пределами Врат Балдура, но в итоге заведёт вас в самое сердце города.

Настольное приключение Baldur’s Gate: Descent into Avernus станет приквелом к событиям Baldur’s Gate III. В Descent into Avernus вновь появляется бог убийств Баал. VG24/7 предполагает, что Баал станет частью сюжета Baldur’s Gate III.

Триквел основан на пятой редакции Dungeons & Dragons. В ней ещё живы народные любимчики — берсерк Минск и хомяк Бу. Винке намекает, что мы встретим их (и парочку других знакомых персонажей) в Baldur’s Gate III.

Baldur’s Gate III пока что заявлена только для PC и Google Stadia. Дата релиза не раскрывается.